Kerem Bürsin'in Instagram hesabı yeniden açıldı

İkinci sezonuyla ekranlarda olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde sevgilisi Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in geçtiğimiz hafta Instagram hesabı dondurulmuştu.
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tutmuştu. Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, dokuz milyon takipçili hesabını donduran Instagram'dan yardım istediğini belirtmişti.
INSTAGRAM'A DÖNDÜ
Kerem Bürsin, günler sonra Instagram hesabının yeniden aktif hale getirildiğini duyurdu. Hikayeler kısmından bir paylaşım yapan Bürsin, Instagram'a geri döndüğünü söyledi.
Bürsin'in ardından Kanal D'de yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik'in de Instagram hesabı kapatılmıştı.