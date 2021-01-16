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Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e övgü dolu sözler!
Hande Erçel ile partneri Kerem Bürsin arasında aşk haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğrafta ikilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine sebep olmuştu. İddiaları tiye alan ikiliden Hande Erçel, yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Hanımdan, oğlunun partneri Hande Erçel'e övgü dolu sözler geldi.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin her hareketi hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bürsin ve Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.