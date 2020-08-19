Kerem Bürsin iddialarına açıklık getirdi!

Murat Dalkılıç, önceki gün Tophande’de gerçekleşen defile için podyuma çıktı. Hande Erçel ayrılığının ardından sessizliğe bürünen şarkıcı, podyum sonrası aracına bindiği sırada soruları yanıtladı.

Oyuncu Hande Erçel’le ayrılığını sebebi olarak gösterilen Kerem Bürsin’in yaptığı açıklamalar hatırlatılan Murat Dalkılıç, "Tabii ki yok arkadaşlar" diyerek uzaklaştı.

Umut Ünver/Milliyet