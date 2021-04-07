Kerem Bürsin'e sosyal medyadan tepki yağdı: Haddini bil!

'Sen Çal Kapımı' isimli dizide Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, yaptığı açıklama ile tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları #haddinibilkerembürsin diyerek, Bürsin'in yaptığı skandal açıklamayla ilgili tepkilerini gösterdi.

Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Hande Erçel ile canlı yayın açtı. Corona virüs tedbirleri kapsamında, uyulması gereken kuralların da göz önünde bulundurularak açılan kafe ve restoranlara giden kişilere, "Salak" dedi.

HANDE ERÇEL'İN SURATI DÜŞTÜ

Bürsin'in "Salak" demesinin ardından yanında bulunan Erçel'in bir anda suratının düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in uyarısı sonrası Kerem'in de "Pardon!" demesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kerem'in bu açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte Kerem Bürsin'e gelen yorumlardan bazıları:

Sen dizide müstehcen sahneler çekeceksin, yaz tatili olduğunda tatile gideceksin, covid-19 kurallarına uymayacaksın, maskesiz şekilde maske takın diye uyarıp, hakaret edeceksin.. Ederinden fazla değer soyatarıyı yine kral etti maalesef...

Türkiye'de toplum tarafından böyle kişilerin popülist yaklaşımlarla şişirilmesi ile ünlenmesi ve bu kişilerin insanlara bakış açısını yansıtan bir görüntü belli aralıklarda böyle açık vermeleri güzel!!!!

Ne demiş adam cafeye gidip ailenizi düşünmüyorsunuz maskenizi çıkarıyorsunuz salaksınız demiş. Eee adam haklı doğru söylediği için linçleniyor.

Yıkın tüm suçu esnafın üzerine; zengin, turist olan gitsin otellerde restoranlarda yesin içsin, gariban esnaf da siftah yapmak için her gün dua etsin.

Kerem aslında haklı ama kendini nasıl ifade ettiği problem orda. Biraz dikkat etmesi lazım.