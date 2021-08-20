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Kerem Bürsin'e büyük şok! 'Ne olduğunu bilmiyorum'

20 Ağustos 2021 Cuma - 11:01 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 11:01

Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Hande Erçel ile baş rolleri paylaşan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı kapatıldı. Yakışıklı oyuncu Twitter üzerinden gelen sorulara ise bu cevabı verdi.


Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu. Kendisine gelen yorumlara karşılık Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti. 
 
AŞK MALDİVLER'DE BELGELENDİ 
 
Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz nisan ayında Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmış ve havalimanında el ele yakalanmıştı. 
 
Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan çitten Kerem Bürsin, aşklarının belgelenmesinin ardından, Erçel ile Maldivler'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Bürsin paylaşımına, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz... Muhteşem" notunu düşmüştü. 
 
 
"MÜTHİŞ BİR İNSAN" 
 
Kerem Bürsin, daha önce "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti. Erçel de, "Kerem çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı. 

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