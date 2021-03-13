Gazetevatan.com » Magazin » Kerem Bürsin'den çarpıcı açıklama: 'Yazıklar olsun!'
Kerem Bürsin'den çarpıcı açıklama: 'Yazıklar olsun!'
Her defasında "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlasa da adı rol arkadaşı Hande Erçel ile anılmaya devam eden Kerem Bürsin, 'PR aşkı' söylentisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 19'uncu Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. Kerem Bürsin, Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen gecede ‘En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu’ seçildi.