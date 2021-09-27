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Kerem Bürsin'den aşk itirafı!

27 Eylül 2021 Pazartesi - 9:46 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 9:46

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı hız kesmeden devam ediyor. Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikilinin her hareketi gündem oluyor. Bürsin son alarak aşk itirafıyla dikkat çekti.


Çekimleri geçen hafta İtalya'da yapılan, Kerem Bursin’in konuk olduğu Verissimo isimli program dün gece yayınlandı.
 
Kerem Bürsin, sunucunun, “Hande Erçel ile ilk kıvılcım ne zaman başladı?” sorusu üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bürsin açıklamasında “Çok iyi arkadaştık. Hem Hande hem de ben işimize başlarda profesyonel anlamda çok saygı duyduk. Her anlamda güzel bir insandı. Her gün settesin, bu yüzden onu arkadaş olarak görmek benim için zordu. Öncelikle çok iyi arkadaş olduk, bence en önemlisi bu ve daha sonra aramızdaki o kıvılcım patladı” dedi.
 
 

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kerem bürsin aşk itirafı
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