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Kerem Alışık yolunu değiştirdi!

Kerem Alışık yolunu değiştirdi! Kerem Alışık, koronavirüs salgını nedeniyle taktığı maske ipi kulaklarına zarar verince bir dükkandan başka maske aldı.
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