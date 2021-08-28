Kerem Alışık: Ecrin seni hiç unutmayacağım!

Oyuncu Kerem Alışık, TRT 1'de yayınlanan 'Seneye Bu Zamanlar' programında ağırladığı, kemik kanseriyle mücadele eden 10 yaşındaki Ecrin Aydoğ’un hikayesinden çok etkilendi.

Kerem Alışık, hayallerini bir yıl içinde gerçeğe dönüştürmeye çalışan kişileri ağırladığı 'Seneye Bu Zamanlar' programında bu kez kemik kanseriyle mücadele eden Ecrin Aydoğ’un hikayesini ekrana taşıdı.

Ünlü oyuncuya ilk kez dokuz yaşındayken konuşan Ecrin, hasta bir çocuğun korkularını, umutlarını ve yaşama azmini duyurmak için bir kitap yazmak istediğini söyledi.

KİTABIN GELİRİ KANSERLİ ÇOCUKLARA

Aradan geçen bir yılın sonunda yeniden Kerem Alışık’ın karşısına çıkan Ecrin Aydoğ, 'Bir Ecrin Hikayesi' adını verdiği kitabını tamamlamıştı. “Kitabımın gelirini kanser hastası çocuklara bağışlayacağım” diyen Ecrin, Kerem Alışık’a da imzalı kitap hediye etti. Oyuncu, Ecrin’e “Seni hiç unutmayacağım” diyerek sarılıp öptü.