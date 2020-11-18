Kerem Alışık: Ali'nin acısı canımı çok yaktı!

Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz, İzmir depreminde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmişti.

"SENİ O MORGDA GÖRDÜM VE BEN BİTTİM"

Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu'ndan yürekleri sızlatan bir paylaşım yapmıştı. Nişanlısı Ali Çağın Kaygusuz ile olan bir fotoğrafını paylaşarak şu notları yazmıştı:

"Benim canım sevgilim; sen dün beni bedenen bırakıp, gittin. Ben de o andan itibaren hayatıma yalnızca bedenen devam edeceğim. Bitki gibi. Seni o morgda gördüm ve ben bittim. Ben, ben değilim artık.Gerçek dünyada buluşup orada da yapışık yaşamaya, birbirimizin her şeyi olmaya devam edeceğiz. Sen benim ruhum, kalbim, dünyamsın. Sana sevgim ve sadakatim sonsuz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Yüzüğümüz hep benimle olacak. Ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız hep aklımda.Bana yaşattığın onlarca güzel gün için, her şeyi birlikte yaptığımız için, beni sevilebilecek en güzel, saf ve sonsuz şekilde sevdiğin için, sabah demlediğin kahveler ve yanındaki notlar için, dürüstlüğün için, hiçbir zaman inat yapmayıp, tüm hırçınlıklarımı sevginle törpülemeye çalıştığın için."

"BİR ÖMÜR SENİN BİRİCİK SEVGİLİN OLACAĞIM"

"Yaptığın güzel mamalar için, yolculuklarımız, tatillerimiz için, beni benden fazla düşündüğün için, ailemi ailen gibi gördüğün için, sevdiğim şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar düşünüp, bana yaptığın sürprizler için, bana bakarken gözlerin parladığı için sonsuz teşekkürler benim kalbim. Bir ömür Deniz'in ablası ve senin biricik sevgilin olacağım. Seni işteyken bile özleyen, kalan saatleri hesaplayan, evde bile elini bırakmayan, üzerine titreyen koalan."

CEBİNDEN ÇIKAN ŞİİRİ OKUDU

Kerem Alışık, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın şiir projesine destek oldu.Ünlü oyuncu, okuduğu İlhan Berk'in 'Otağ' şiirini İzmir depreminde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'a ithaf etti.

Kerem Alışık, "Ali'nin cebinde sevgilisi için yazılı bu şiir bulunmuştu. Belki bir umudu, savaşı, kaybedişi, acısı, gülümseyişi vardı. Hepsi gitti. Acısı canımı çok yaktı" dedi.