UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Aktürkoğlu hem doğum gününde gol sevinci yaşadı hem de 3 parametrede zirveye çıktı. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Keram Aktürkoğlu hakkında merak edilenler…

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde İzmit, Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan sporcu, daha sonra Hisareynspor'a katılmıştır. 2014 yılında Medipol Başakşehir altyapısına geçmiş, 2015'te profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Başakşehir'e 2014'te amatör sözleşme ile katılmıştır. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalanmış ve buradan 2016 yılında kiralık olarak Bodrumspor'a gitmiştir. 2018 yılında takımdan ayrılmış, bedelsiz olarak Karacabey Belediyespor'a katılmıştır. 2016 yılında Başakşehir'den kiralık olarak takıma katılmıştır. Profesyonel futbolculuk hayatına 5. haftadaki 75.dakikada dahil olduğu MKE Kırıkkalespor maçıyla başlamıştır. 2018-19 sezonunun başlangıcında Karacabey Belediyespor takımına bedelsiz olarak katılmıştır.

2019-2020 sezonunun başında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak katılmıştır. 2019-20 sezonunda ligi 2. tamamlayan Erzincanspor playoff'lara kalmıştır ve burada ilk olarak Artvin Hopaspor ile karşılaşmıştır ve bu maçı 4-2 kazanmıştır. Aktürkoğlu bu maçta Hat trick yapmıştır. Final maçında 68 Aksaray Belediyespor 2-1 ile geçilmiş ve bir üst lige çıkmaya hak kazanmıştır.

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin TL kazanacak. Oyuncunun Karacabey ile 1 senelik sözleşmesi olduğu için sezon sonu bedelsiz olarak takıma katılmıştır. Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıkmıştır. Yaz transfer döneminde Galatasaray dışında Hannover 96 ve Fenerbahçe tarafından istenmiştir.

Kerem Aktürkoğlu, 17 Nisan 2021 tarihli Göztepe Galatasaray maçında üç gol atarak hat-trick yaptı ve 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu. Aktürkoğlu 2020-21 Süper Lig'de hat-trick yapan ilk ve tek Türk oyuncu olmuştur. Sezon performansı sonrası Şenol Güneş tarafından millî takıma davet edilmiştir.