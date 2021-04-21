Kepengi kapatıp eğlenceye başladılar! Baskınla şok oldular

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Şehy Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanının açık olduğunu saptadı. İş yeri sahiplerinin müşterileri içeriye aldıktan sonra kepenkleri kapattığı ve çevresini de kameralarla takip ettiğini belirleyen polis, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu dün saat 22.30 sıralarında iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda müzik eşliğinde eğlenen 31 kişi yakalandı. İncelemede iş yerinin canlı müzik ruhsatının bulunmadığını belirlenirken 31 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 107 bin 260 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri hakkında tutanak tutulurken, zabıta ekiplerince de idari süreç başlatıldı.