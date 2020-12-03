ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Kepçe taşıyan tır kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

Kepçe taşıyan tır kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

Kepçe taşıyan tır kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı Basın Ekspres yolu Güneşli Sapağı'nda virajı alamayan TIR şoförü bariyerlere çarptı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.