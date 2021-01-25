Kenya duyurdu! Türkiye'den alacaklar

Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko yaptığı açıklamada Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı alacaklarını duyurdu. The Star gazetesine yaptığı açıklamada anlaşmada sona yaklaşıldığını ifade etti.

Kenya ordusu, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacağını duyurdu. Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko, The Star gazete sine yaptığı açıklamada, sınırların korunması ve terör örgütü Eş-Şebab'la etkin mücadele için Türk savunma sanayisi şirketlerinden Katmerciler tarafından üretilen "Hızır"ı satın alacaklarını söyledi.

Söz konusu zırhlı personel taşıyıcının, Kenya ordusunun ihtiyaç duyduğu "koruyucu hareketliliği" sağlayabileceğini vurgulayan Kioko, 118 araçlık anlaşmada sona yaklaştıklarını dile getirdi. Gazete, 118 aracın maliyetinin yaklaşık 7,7 milyar Kenya şilini (518 milyon lira) olduğunu yazdı.

SINIFININ EN YÜKSEK MOTOR GÜCÜNE SAHİP

Tanıtımı Kasım 2016'da düzenlenen 3'üncü High-Tech Port by MÜSİAD fuarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve büyük beğeni toplayan Hızır, Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, en güçlü taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda ve 400 beygir gücünde. NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurt dışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından da test edilerek onaylandı.

Hızır aynı zamanda, komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olma özelliğini taşıyor.