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Kenya'da otobüsle tır birbirine girdi! 36 ölü

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 13:08 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 13:20

Kenya'da Nakuru-Eldoret otoyolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. 11 ağır yaralı var.


Rift Vadisi Trafik Polis Şefi Zero Arome, yerel basına yaptığı  açıklamada, Nakuru-Eldoret eyaletleri arasındaki otoyolda dün gece meydana gelen  trafik kazasında en az 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de ağır  yaralandığını söyledi.
 
Arome, kazanın yanlış şeritten giden yolcu otobüsünün karşı taraftan  gelen tırla çarpışması sonucu yaşandığını, kazada her iki aracın şoförünün de  olay yerinde öldüğünü bildirdi.
 
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Arome, kazayla ilgili  detaylı incelemenin devam ettiğini kaydetti.
 
Emniyet yetkilileri ülkede ay başından bu yana trafik kazalarında  ölenlerin sayısının 200'e yükseldiğini açıkladı.
 
Kenya'da şehirler arası yolların tek şeritli olması sıklıkla trafik  kazalarına yol açıyor. Ülkede son günlerde yılbaşı tatili dolayısıyla yollarda  oluşan yoğunluğun kazaları artırdığı belirtiliyor.
 
 

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Kenya otobüs tır kaza
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