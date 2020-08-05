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Kenya'da 200'den fazla deve MERS-CoV yüzünden öldü

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 13:45

Kenya'da son aylarda yüzlerce devenin ölümüne neden olan gizemli hastalığın nedeninin Orta Doğu Solunum Sendromu Corona virüsü (MERS-CoV) olduğu ortaya çıktı.


Ülkenin kuzeyindeki Marsabit bölgesindeki sağlık uzmanları ve yerel  idareciler basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, şimdiye kadar 200'den fazla  devenin ölümüne yol açan virüsün MERS-CoV olduğunu duyurdu.
 
Marsabit Kamu Sağlığı Direktörü Adano Kochi, develerin bakımıyla  ilgilenen 3 kişide virüs testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin sağlık  durumunun iyi olduğunu ifade etti.
 
Yerel idarecilerden Bonaya Racha, sadece Marsabit'te 200'den fazla  devenin öldüğünü, hayvanların can vermeden önce şiddetli öksürüklerinin olduğunu  ve lenf düğümlerinin şiştiğini söyledi.
 
İlk kez 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan MERS hastalığının,  insanlara ilk olarak hayvanlardan bulaştığı biliniyor.
 

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Kenya MERS-CoV salgın
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