Kenya'da 200'den fazla deve MERS-CoV yüzünden öldü

Kenya'da son aylarda yüzlerce devenin ölümüne neden olan gizemli hastalığın nedeninin Orta Doğu Solunum Sendromu Corona virüsü (MERS-CoV) olduğu ortaya çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Marsabit bölgesindeki sağlık uzmanları ve yerel idareciler basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, şimdiye kadar 200'den fazla devenin ölümüne yol açan virüsün MERS-CoV olduğunu duyurdu.

Marsabit Kamu Sağlığı Direktörü Adano Kochi, develerin bakımıyla ilgilenen 3 kişide virüs testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yerel idarecilerden Bonaya Racha, sadece Marsabit'te 200'den fazla devenin öldüğünü, hayvanların can vermeden önce şiddetli öksürüklerinin olduğunu ve lenf düğümlerinin şiştiğini söyledi.