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Kentsel hava kirliliği Kovid-19'u daha ölümcül hale getirebilir

09 Ekim 2020 Cuma - 17:13 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 17:13

ABD'de yapılan bir araştırma, kentlerdeki hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha ölümcül hale getirebileceğini gösterdi.


EurekAlert internet sitesinin haberine göre, sonuçları "The  Innovation" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ocak ayından temmuza  kadar ABD'de 3 bin 122 bölgede, kentsel hava kirliliğine yol açan PM2,5  partikülleri, azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dahil kirleticilerin seviyesini  analiz etti.
 
Araştırmacılar, hava kirleticileriyle Kovid-19 arasındaki ilişkinin  yanı sıra Kovid-19 teşhisi konulan kişiler arasındaki ölüm sayısı (vaka-ölüm  oranı) ile nüfustaki Kovid-19'a bağlı ölüm sayılarını (ölüm oranı) inceledi.
 
Analiz edilen kirleticilerden NO2 ile kişinin Kovid-19'dan ölme  olasılığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğuna dikkati çeken araştırmacılar,  havadaki NO2 miktarında milyarda 4,6 parça (ppb) artışın, Kovid-19'a bağlı  ölümcül vaka ile ölüm oranlarında sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 16,2 artışla  ilişkilendirdi.
 
Araştırmada ayrıca PM2,5 ile ölümcül Kovid-19 vaka oranı arasında  önemli bir ilişki gözlemlendi.
 
Öte yandan O3 ile ölümcül Kovid-19 vaka oranı arasında kayda değer bir  ilişki tespit edilmedi.
 

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ABD hava kirliliği Kovid
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