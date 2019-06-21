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Kentsel dönüşümle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 13:02 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 13:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili bugünkü Resmi Gazete'de yeni yönetmelik yayımlandığını belirterek, "Artık bu yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek. Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10'u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak" dedi.


  Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ömrünü tamamlamış binalar, depremler ve küresel iklim değişikliği  sebebiyle meydana gelen afetlerin şehirlerdeki kentsel dönüşümün ne kadar acil ve  elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
 
Araklı'daki felaket, Kartal ve Kağıthane'deki bina çökmelerinin  kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kurum,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentsel dönüşüm kapsamındaki  illere, "acil öncelikli" riskli alanların tespit edilmesi ve bildirilmesi  istemiyle genelge gönderdiklerini hatırlattı.
 
 
"5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız"
 
 Kurum, 19 Mayıs'ta süresi dolan genelge kapsamında hazırlanan  verilerin Bakanlığa ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi: "İnşallah çok yakın zamanda Bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5  yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. İl il, ilçe ilçe  hangi noktalarda hızlı şekilde dönüşüm yapmamız gerektiğe ilişkin ve aynı anda 50  bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız.  Kentsel dönüşümde üç temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi  gönüllü dönüşüm. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de  yatay mimari esaslı, sosyal altyapısı tamamlanmış, sosyal donatıları proje içinde  barındırılan, içinde millet bahçeleriyle parklarıyla bir bütün halinde projemizi  gerçekleştirmek istiyoruz."
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde acil  öncelikli alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanları ve  vatandaşları da yanlarına alarak gönül birliği içerisinde yapmak istediklerini  söyledi.
 
"Gaziosmanpaşa'da 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atacağız"
 
  Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da yeni başlatacakları projelerin olduğunu  olduğunu kaydeden Kurum, şunları aktardı:   "Gaziosmanpaşa'da bugün 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini  atacağız. Akabinde de yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak, en geç  400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlarımıza bu konutların teslimini  yapacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli konutları hayırlı  uğurlu olsun. Bu süreçte vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalıştık.  Buna ilişkin de her türlü tedbiri göreve geldiğimiz günden beri almaya gayret  gösteriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı gibi birçok  yardım yapıyoruz. Yine yayınladığımız yönetmelikler ve kanun düzenlemeler  kapsamında da hem vatandaşımızın hem de yüklenicilerimizin mağduriyetlerini  engelleyecek birçok düzenlemeyi de yapmaya gayret gösteriyoruz."  
Gaziosmanpaşa'da 2012'de başlattıkları bu kentsel dönüşüm  seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede bu projelerin  yapıldığını aktaran Kurum, bu projenin bir kısmını Gaziosmanpaşa Belediyesi,  KİPTAŞ ve TOKİ'yle etaplar halinde yaptıklarını anlattı.
 
 Bakan Kurum, 13 bölgenin 5 bölgesinde 4 bin 400 konutu Bakanlığın,  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacağını belirterek, Gaziosmanpaşa'daki  tüm riskli alanların dönüşümü yapmak suretiyle İstanbul'u marka şehir haline  getireceklerinin altını çizdi.
 
  "İmar barışı için 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu"
 
  İmar başvurusuyla alakalı sürecin 15 Haziran'da tamamlandığını  hatırlatan Kurum, şunları söyledi: "İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız bu kanuni  düzenlemeden faydalanmak için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın yapı kayıt  belgelerini alıp, imar barışından faydalanmaları için ödeme sürecimiz 30  Haziran'da tamamlanıyor. Bu çok önemli bir düzenleme. Vatandaşımızın elektrik,  su, doğal gaz alamadığı, belediye hizmetlerinden faydalanamadığı alanlarda bu  hizmetleri almaları, yine mallarının mülkiyete konu edilmesiyle birlikte ipotek  edebilmelerine ve teminat gösterebilmelerine imkan sağlayacak bu önemli  düzenlemeyi yaptık. Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm mağduriyetlerini  engelleyecek her türlü düzenlemeyle birlikte de bu imar barışı sürecimizi net bir  şekilde tamamlayacağız."
 
"Amacımız, yüklenicilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyetini  engellemek"
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan,  kentsel dönüşüm yapan yatırımcılar ve müteahhitlerle ilgili hayata geçirilen  düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti: "6306 sayılı kanun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi  Hakkında Kanun) kapsamındaki yönetmeliğimiz yayımlandı. Artık bu yönetmelik  çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek.  Müteahhitlerimizi 9 yeterlilik kriterine ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri  kapsamında, kentsel dönüşümde hem teknik hem mali açıdan yeterlilikleri olan  firmalar bu işlere girebilecekler. Kentsel dönüşüm projelerinin yarım kalmaması  adına, bu işe girecek firmalarımız belli oranda teminat gösterecek. Kentsel  dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10'u oranında teminat mektubu  ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla  bu işlere girebilecek. Bu işleri  de belediyelerimizle yürütebilecekler. Bunun gibi çok önemli düzenlemeler yaptık.  Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek  ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde  tamamlanmasını sağlamak."
 
 Bakan Kurum, konuşmasının ardından kentsel dönüşüm alanında incelemede  bulundu. Kentsel dönüşüm alanıyla ilgili bilgi veren Kurum, "Az katlı, yatay  mimari anlayışıyla, mahalle kültüründe, yani vatandaşımızın dışarıya çıktığında  sokakta komşusuyla beraber olabileceği er türlü faaliyeti gerçekleştirebileceği  alanlar olacak. Gezi ve yürüme alanları. Bu anlayışla, aşağıda mahallemizin,  bakkalı, manavı kasabı olacak. O alanlarda hepimiz bütünleşeceğiz. Bizi beraber  tutan mahalle kültürümüzü burada yaşatacağız. Özümüzü, kültürümüzü yaşatacağımız  bu projeyi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
 
  
 

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