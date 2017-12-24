Kentsel dönüşümde faiz desteği kapsamı genişliyor

Kentsel dönüşümü Türkiye geneline yayan hükümet, faiz desteğinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Bireysel kredilerin yanı sıra belediyelerin kullandıkları kredilere ve kurumsal kredilere de destek verilmesini öngören karar, önümüzdeki günlerde çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Bölgelere göre farklı katsayıda faiz desteği sağlayacağız. Acil olan ama nakit dönüşümü olamayacak yerlere faizsiz destek vermemiz lazım ki dönüşüm sağlansın" dedi.

BELEDİYELERE FAİZSİZ KREDİ

Faiz desteği hakkında yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirten Gürgen, "Belediyelere faizsiz kredi vereceğiz. Belediye proje yürütürken ihtiyacı olan parayı ister bakanlıktan ister İller Bankası'ndan borçlanacak. Bunun faizine biz destek vereceğiz" diye konuştu. Gürgen sadece hak sahiplerine değil müteahhitlere de faiz desteği vereceklerini belirtti.

BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Bireysel kredilerde faizin yüzde 11-12'lerde, kurumsal kredilerde ise İller Bankası'ndan alınan kredi faizlerinin yaklaşık yüzde 8-9'larda olduğunu ifade eden Gürgen, şöyle devam etti: "Dönüşümde bazı handikaplarımız var. Mesela arsanın çok kıymetli olduğu yerleri herkes talep ediyor. Ama bir de arsa ya da gayrimenkulün para etmediği yerler var. İşte buralara özel faiz desteği verilecek."

3'TE 2 İLE ANLAŞMA SAĞLANACAK

Vedad Gürgen, KHK ile gelen bir diğer düzenlemenin Belediye Kanunu ve 6306 sayılı Kanun'la yapılan dönüşümler hakkında olduğunu söyledi. Gürgen, "İkisinin de kendine göre koşulları var. Bu kanunda riskli alan içinde olursa 3'te 2 ile anlaşma sağlanıyor. Belediye kanununa göre olursa orada bu avantaj yok. Şimdi ikisinin entegrasyonu yapılarak dönüşüm alanlarının önleri açılacak. Artık entegrasyonda tek bir yöntem olacak" dedi.

YURTDIŞINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME KAYNAK

Bir diğer düzenlemenin İller Bankası'nın finansmanı hakkında yapılacağını belirten Vedad Gürgen, şunları anlattı: "İller Bankası'nı idare tanımına koymuyoruz ama idare gibi iş yapabilme kabiliyeti getiriyoruz. Bir taraftan da İller Bankası'nın kaynaklarını dönüşüme aktarıyoruz. İstanbul'da proje yürütülen birim İSMEP var. Onun bakanlığa entegrasyonunu düşünüyoruz. Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi dıştan kaynak alma kabiliyetinde ne varsa kentsel dönüşüme kaynak olarak yönlendirmeye çalışacağız." (Sabah)