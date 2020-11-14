Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kentsel dönüşüm maliyeti ne kadar?

Hükümet düğmeye bastı. İlk adım atıldı ve devlet bankaları ile özel bankalar aracılığıyla düşük faizli veya faizsiz krediler devreye alındı. Vatandaşa 100 bin liraya kadar kredi fırsatı sunuluyor. Yaşanan son depremlerin ardından çürük binalar için kapsamlı bir kentsel dönüşüm programı başlıyor. Yaklaşık 10 milyon konutu kapsayan kentsel dönüşüm projeleri için hükümet devreye girdi. Depremden zarar gören evler başta olmak üzere çürük evler yıkılacak, güçlendirme yapılacak evler de sağlamlaştırılacak. Devlet bu süreçte vatandaşa hem kredi desteği sağlayacak hem de kentsel dönüşüm kira yardımı yapacak. Peki, Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kentsel dönüşümün maliyeti ne kadar? İşte kentsel dönüşüm kira yardımı ve kredi desteği ile ilgili detaylar

Hükümet devreye girdi ve vatandaşa 100 bin liraya kadar kredi desteğinin önünü açtı. 10 milyon konut u kapsayan kentsel dönüşüm projeleri için ilk adımı devlet atıyor. Yaşanan depremler nedeniyle zarar gören veya güçlendirilmeye ihtiyacı olan binalar için büyük destek geliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında olan alanlar için hükümet vatandaşa farklı alternatifler sunuyor.

Devlet, kentsel dönüşüm isteyen vatandaşlara hem kredi sağlayacak hem de kira yardımı yapacak. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bölgelerde TOKİ projelerinden ev verilerek, yeni evler yapılıyor. Bu kapsamda yer sahiplerine dairenin bedeli üzerinden de nakit ödeme yapılıyor.

Devlet tarafından verilecek desteklerde kamu bankaları ve özel bankalar ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda vatandaşa konut kredisi sağlanacak. Bankalar evlerini yenilemek isteyenlere düşük faizli veya faizsiz kredilerde kolaylık sağlayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Deprem risk raporu bulunan binalarda daire başı 100 bin TL’ye kadar kentsel dönüşüm kredisi veriliyor. Ayrıca, kentsel dönüşüm kapsamına giren bölgelerdeki binalarda kiracı olarak 1 yıldır oturanlara ise ev almaları durumunda kentsel dönüşüm kredisi sağlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR? KİMLER FAYDALABİLİR?

Deprem risk raporu bulunan binaların kentsel dönüşüme girmesi durumunda, evin inşa edilme süreci içinde kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı 18 ay süre ile yapılıyor. Riskli binada en az 1 yıldır kiracı olanlara ise 1.300 lira taşınma yardımı yapılıyor.

EV SAHİPLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN PARA ÖDÜYOR MU?

Konut sahipleri kentsel dönüşüme giren gayrimenkulleri için devletten para desteği alabiliyor. Ayrıca kentsel dönüşüme dahil olan binaların projeleri için ödenen çeşitli harçlar ve noter ücretlerinde de muafiyet uygulaması sağlanıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında olan binaların işlemlerinde belediyeler tarafından alınan ödemeler, tapu masrafları, döner sermaye harçları, noter ücretleri, imar kapsamında alınan tüm vergi, harç ve ücretler alınmıyor.

Arsası bulunan ve bina yapmak isteyen ev sahiplerine; dönüşüm hesaplarından uygun faiz oranlarıyla kredi olanağı sunuluyor.

Başvuru için, risk raporunun alınması ve istenen belgelerle birlikte belediyelere ya da Bakanlığın belirlediği yetkili kurumlara başvuru yapılması gerekiyor.