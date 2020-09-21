Kentler harekete geçiyor!

Kentlerde yaşayanları ve belediyeleri harekete geçmeye ve sürdürülebilir ulaşım modlarını desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında Avrupa Hareketlilik Haftası(AHH), kutlanıyor. 42 ülkede ve 3000’den fazla kentte kutlanan haftanın bu yılki teması “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor. Kentlileri ve belediyeleri harekete geçmeye ve sürdürülebilir ulaşım modlarını desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa ’da ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası(AHH), kapsamında bu yıl da her yıl olduğu gibi 16-22 Eylül günleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 42 ülkede ve 3000’den fazla kentte kutlanan haftanın bu yılki teması “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi. Bu kapsamda birçok etkinlik düzenlenecek ve şehir içi ulaşımda sürdürülebilir kent hareketliliği vurgulanacak.

2002’den bu yana düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Türkiye’deki belediyeler de çeşitli etkinliklerle haftaya katkıda bulunuyor. Bu yıl Türkiye’de 500’den fazla belediye hafta kapsamında etkinlikler gerçekleştiriyor ve bu sayı, önceki yıllarla mukayese edildiğinde muazzam bir katılıma işaret ediyor.Avrupa Hareketlilik Haftası, kent içinde yürümenin, bisikletin, toplu taşımanın ve elektrikli araç kullanımının teşvikini hedefliyor. İzlediği intermodal yaklaşım, motorlu bireysel araç kullanımının azaltılmasını amaçlıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kentler ve sürdürülebilir kent planlaması amacıyla Türkiye’deki belediyelerle birlikte çalıştığını ve bu kapsamda, 50 milyon Avro civarında bir mali destek sağladığını ifade etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın açılışı için 7 tepeli şehir İstanbul’un 7 farklı noktasından gün doğumu ile yola çıkan 23 bisikletçi, intermodal adı verilen entegre ulaşım sistemlerini kullanarak Sarıyer ’de buluştu. “Harekete Geçenler” adlı topluluk projesinin bu ilk faaliyetine katılan bisikletçiler aynı zamanda topluluğun da ilk üyeleriydi. “Harekete Geçenler” topluluk projesi kentlilerin, kent içi ulaşımla ilgili yaratıcı ve uygulanabilir projelerini paylaşmalarını ve söz konusu projelerin değerlendirilerek fonlandırılmasını amaçlıyor. Proje, hareketegecenler.org sitesi üzerinden takip edilebilir. Herkesi üyeliğe davet eden ve kent ile ilgili mevcut ulaşım sorunlarına çözüm bulunmasını amaçlayan proje, aynı zamanda konuyla ilgili çeşitli etkinliklerin de duyurulacağı bir platform olacak.

Tek Gezegen, Tek Gelecek

Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer şunları söyledi: "Avrupa ve AHH sıfır emisyon hareketliliği desteklemek suretiyle karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Aşırı kalabalık kentler ve artan araç sayıları hızla hava kirliliğine neden oluyor. Yurttaşları motorlu araçlar yerine, yürümek, bisiklete binmek, toplu taşım ve düşük karbon salımlı elektrikli araçlar gibi alternatif yöntemleri kullanmaya teşvik ederek kentlerin, ülkelerin hatta dünyanın kaderini değiştirebiliriz. Herkes için Sıfır Emisyon aynı zamanda Avrupa Yeşil Anlaşması’nın özünü de gayet güzel anlatıyor. Ulaşımda CO2 salımını 2050 yılına kadar %90 azaltmalıyız ve bunu başarmak için de sürdürülebilir hareketliliğin herkes tarafından ve tüm yurttaşlarımız için, benimsenmesini sağlamalıyız.”

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, “AHH kapsamında her yıl düzenlediğimiz yarışma ile belediyelerimizin karbon salımı düşük ulaşım alternatifleri için projelerini değerlendiriyoruz. Yarışmanın bu yılki konusu ‘Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama’ olarak belirlendi. İl ve ilçe belediyelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma ile kent içi ulaşımda bisiklete erişilebilirliğin yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu amaca hizmet eden ve sürdürülebilir hareketliliği artıracak yatırımlar içeren projelere destek veriyoruz” diye konuştu.