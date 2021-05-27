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Kentin en büyük camisi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 16:18 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 16:18

Zonguldak'ta yapımı tamamlanan, kentin 6 bin kişilik en büyük camisi Uzun Mehmet Camisi'nin 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.


Milli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Camisi, tamamlandı. Peyzaj çalışmalarında sona gelinen camide ses ve ışık denemeleri de sona erdi.
 
71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor.
 
12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanındaki diğer bölümlerinde çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor.
 
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1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.
 
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KÖMÜR, MERMERE İŞLENDİ
 
Öte yandan caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı. Uzun Mehmet Camisi'nin açılışının 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.
 
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Zonguldak Uzun Mehmet Camisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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