Kent dışından gelenler, Adana'nın sıcağına dayanamadı

Adana'da, hafta sonundan bu yana etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler, 43 dereceyi gösterdi. Kent dışından gelenler ise Adana'nın sıcağında nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

Çukurovalı yazar Yaşar Kemal'in romanlarına konu olan 'sarı sıcak'lar, Adana 'da günlerdir etkili olmaya devam ediyor. Kentte sıcaklık 39 derece ölçülürken, saat 13.00'te Atatürk Parkı'ndaki termometreler, 43 dereceyi gösterdi. Birçok kişi, zorunlu hallerde dışarı çıktığını belirtirken, dinlenmek için gölgedeki bank ve ağaç altlarını tercih etti. Sokak hayvanlarının ise beslenmek ve uyumak için yuvalarına çekildiği görüldü.

'BURADA NEFES ALINMIYOR'

Elazığ'dan Adana'ya misafir olarak gelen İlknur- Yüksel Dağ çifti, maskelerini takıp, bebekleriyle parkta gezintiye çıktıklarını belirtti. Yüksel Dağ, "Burası gerçekten çok sıcak. Elazığ 'ın havası normal ama burada nefes dahi alınmıyor. Ayrıca nemi çok, yapış yapış oluyor insan. Gece yatılmıyor. Evde klima ve duş ile serinliyoruz. Çocuğa sürekli banyo yaptırıyoruz" diye konuştu.

'ŞANLIURFA'DAN DAHA SICAK'

Arkadaşı ile Şanlıurfa'dan gelen İbrahim Ali Türkmen ise "Biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Bizde de sıcaklık yüksek. Burası Şanlıurfa'ya göre daha sıcak. Nem oranı yüksek olduğu için 5 dakika dahi dışarıda gezsek her yerimiz ıslanıyor" dedi.

TEHLİKEYE RAĞMEN YÜZDÜLER

Öte yandan gençler ve çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden Yüreğir ilçesindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı. Kanalda yüzen İbrahim Özaltın ve Ali Samet Köz, sıcaklardan bunalıp, kanala girerek, serinlediklerini söyledi.