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Kent çok riskli, hastalık yayılıyor tamamı kıpkırmızı oldu!
Koronavirüse karşı aşılama oranı yüzde 73.02'ye ulaşan kentte hastalık hızla yayılıyor. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki vaka yoğunluğu haritasında kent kırmızıya döndü. Vaka sayılarının artmasına rağmen vatandaşların maske takmıyor...
Kocaelide koronavirüse karşı aşılama çift doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 73.02ye ulaşırken, diğer taraftan vaka sayılarında yaşanan artış da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre kentte haftalık vaka sayısı ortalaması 374,86ya yükseldi.