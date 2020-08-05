Kent alarm veriyor! Bayram ziyaretine gitti, onlarca kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 994 kişi de iyileşti.