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Kent alarm veriyor! Bayram ziyaretine gitti, onlarca kişi karantinaya alındı
Bakan Koca alarm veren şehirleri açıklayıp uyarıda bulunmuştu. Bunlardan biri de Gaziantep'ti. Kentten yine panik yaratan bir haber geldi. İzmir'den bayram için Gaziantep'e gelen bir kişide corona virüs çıktı, onlarca kişi karantinaya alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 994 kişi de iyileşti.