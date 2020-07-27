Kendisini Türk diye tanıtıyor

18 yıldır ülkemizde yaşayan tasarımcı İvana Sert, gittiği her ülkede kendisini Türk olarak tanıttığını belirtti.

İvana Sert, gittiği her ülkede kendisini Türk vatan daşı olarak tanıttığını söyledi. 18 yıldır ülkemizde yaşayan Sırp tasarımcı, “Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye’ye, ‘Kutsal toprak’ diyorum. Her tarafı cennet olan bir vatan... Ayrıca insanlarının güzelliği yeter. Birçok ülke gezdim ama burası gibi yok” diye konuştu.

Son dönemde artan kadına şiddet olayları için ise Sert, “Artık yeter! Kadınlarımızdan ricam, insanları hayatlarına alırken iyi araştırsınlar. Bu sadece evlilikte değil, sevgili olduğunuz zaman da karşınıza gelebiliyor. Erkeklerde bir öfke problemi varsa gidip, tedavi olsunlar. Sırf bu yüzden ikinci evlilikten korkuyorum” dedi.

Mesut Yılmaz/Milliyet