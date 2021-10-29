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Kendisini terk eden eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 3 yaralı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) |  29 Ekim 2021 Cuma - 23:07 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 23:07

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver2in peşinden giden Ali Rıfai Ünver, evde bulunan eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açtı. Olayda Nuriye Ünver yaşamını yitirirken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşi Ali Rıfai Ünver ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Nuriye Ünver, aynı mahalledeki babasının evine gitti. Bunun üzerine Ali Rıfai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Nuriye Ünver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Abdullah Akarsel ile Nebahat Akarselin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ali Rıfai Ünver ise jandarma ekiplerince Konya kent merkezinde olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Konya Cihanbeyli Nuriye Ünver
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