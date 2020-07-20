Kendisine rızasız kürtaj yapan doktoru ihbar etti

Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki Esma Y., 28 yaşındaki Onur K. ile birlikteydi. 2016 yılında tanışan ve sevgili olan çift geçtiğimiz günlerde birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın müjdeyi sevgilisine verdiğinde ise büyük bir şok yaşadı; çünkü sevgilisi evliydi. İddiaya göre Onur K. ile genç kadına 'Çocuğu hemen aldıracaksın' diye tehditler savurmaya başladı. Sevgilisinin hakaret ve tehditleri sonrası Onur K.'den ayrılan genç kadın bebeği doğurmak istedi.

MUAYENEYE GÖTÜRÜYOR SANDI

Esma Y., dokuz haftalık hamile olduğu sırada Onur K. ile yeniden görüşmeye başladı. Bir gün genç adam sevgilisi Esma Y.'yi de alarak Şişli 'de bulunan bir hastane ye götürdü. Sevgilisini sözde muayene ettirmek isteyen Onur K., burada daha önceden anlaştığı doktora genç kadının rızası dışında kürtaj tedavisi yaptırdı. 4 bin lira karşılığında sevgilisi Esma Y.'yi kürtaj yaptıran genç adam ardından hastaneden ayrıldı. Genç kadın kendine geldiğinde Ümraniye Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Savcılığa suç durusunda Bulunan Esma Y., sevgilisinden ve kendisini isteği dışında kürtaj yapan doktordan şikayetçi oldu. Genç kadının tedavi olduğu sırada hemşirenin kendisine getirdiği tedavi formunu Onur K.'nin imzaladığını anlattı. Savcılık tarafından genç kadın ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZORAKİ KÜRTAJ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Onur K., Esma Y.'yi tanımadığını aralarında ilişki olmadığını kendisine mahalleden tanıdığını ve olay günü doktora gitmek için kendisinden yardım istediğini bu nedenle aracı ile genç kadını hastaneye bıraktığını ve olay yerinden ayrıldığını anlattı. Doktor Mustafa A. ise ifadesinde kürtaj yaptıklarını, olay günü muayeneye gelen genç kadının kanaması olduğu için düşük yaptığını ve kürtaj tedavi uygulamadığını belirtti.

DOKTOR VE SEVGİLİYE DAVA

Savcılık genç kadının ifadesinin güvenilir olduğunu ve hastane kayıtlarından getirilen tedavi belgesindeki imzanın Onur K.'ye ait olduğunu tespit etti. Genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdiğini belirten savcılık rızası dışında Esma Y.'nin çocuğunu aldırtan sevgili ve işlemi uyulayan doktor hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.