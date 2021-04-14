14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.403 1.81 EURO 9,6650 -0.33
USD 8,0780 -0.35 ALTIN 452,690 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kendisi için üretti ama herkes istedi, sipariş yağıyor! Fiyatı 3 bin lira...

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 14:00 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 14:13

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ahmet Yıldırım (27), üzüm bağlarında kullanmak amacıyla 15 bin solucan alarak gübre üretimine başladı. Yıldırım, aradan geçen 2,5 yıl içerisinde solucan sayısını 1 milyon 200 bine günlük üretimi 1 tona çıkarırken, gelen taleplere de yetişmeye çalışıyor.


Yukarı Bilenler Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Yıldırım, merak üzerine internetten solucan gübresi ile ilgili araştırma yaptı.
 
Yıldırım, yaptığı araştırma sonunda 2,5 yıl önce kendi üzüm bağlarında kullanmak amacıyla hobi olarak 15 bin Kaliforniya solucanı aldı.
 
Evlerinin altında depo olarak kullanılan alanı üretim sahasına dönüştüren Yıldırım, solucan besleyerek gübre üretimine başladı. Yıldırım, zaman içerisinde çoğalan solucanların sayısı 1 milyon 200 bine, ayda 1 ton gübre üretimine ulaştı. 
 
fa998403c96c78bbe660fea192e6fc9a.jpg (600×381)
 
YÜZDE 40 ARTTI
 
Yıldırım, kimyasal gübre fiyatlarının yüksek olması ile birlikte solucan gübresinin üründe yüzde 30 ile 40 oranında verimi arttırdığını, daha az suya ihtiyaç duyması ile çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandığını söyledi.
 
c2bbf9fca7a68adac0928a27d8e001ca.jpg (600×357)
 
15 BİNDEN, 1 MİLYON 200 BİNE
 
Yıldırım, "İlk etapta amacım kendi üzüm bağlarımızda kullanarak kendi ürün kalitemizi ve verimimizi artırmak için 15 bin solucanla başladım. Şu anda 1 milyon 200 bin solucana ulaştım ve gübre üretimine devam ediyorum. Gübremiz üründe yüzde 30 ile 40 oranında verim artışı sağlıyor. Kullanılan mevcut kimyasal gübreler çoraklaşmaya yol açarken, bu gübremizin su tutma özelliği var. Daha az su ile daha çok verim alabilme imkanı ortaya çıkıyor. Bu durumu gören üreticiler de solucan gübresi tercih etmeye başladı" dedi.
 
a2917f4bf7a1bb4cca47d8efba796a77.jpg (600×367)
 
AYDA BİR TON ÜRETİLİYOR, FİYATI 3 BİN LİRA
 
Oluşan talep ile birlikte gübre satışına başladığını anlatan Yıldırım, "Taleplerin gelmesiyle de işi ticarete dönüştürdük. Gübrenin tonunu 3 bin liraya satıyorum. Gübrenin toprağa faydasını üreticilere anlatarak bilinçlenmelerini de sağlayıp numune vererek deneme yapmalarını sağlıyorum. Ayda ortalama bir ton gübre üretimimiz var. Hedefim ilerleyen süreçte gübre üretimini daha da artırmak" diye konuştu.
 
c136efc5f16b332b86d7aa5309b8f7e5.jpg (600×354)
 
b186066d56a103e66649d23dd370b917.jpg (600×353)
 
7e7280b34cead08eda2ea8089035d515.jpg (600×376)

ETİKETLER

Gaziantep solucan solucan gübresi gübre talep gübre fiyatı gübre satışı solucan gübresi satış Ahmet Yıldırım üzüm bağları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.