Kendi yağınızla güvenle şekillenin!

Estetik cerrahide minimum risk, maksimum fayda arayışları popo şekillendirme ameliyatlarında da yenilikleri beraberinde getiriyor. İmplant kullanmadan sadece kişinin kendi fazlalık yağlarını değerlendirerek popo hacmini artırmak veya istenen şekle getirmek artık daha güvenli. Popo Şekillendirme ameliyatlarının ultrason eşliğinde yapıldığı zaman risk taşımadığını dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr Sarper Mete, bu yeni yöntemle klasik BBL ameliyatlarına göre çok daha doğal sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

SKİNNY BBL YÖNTEMİNDE HASTA PROTOTİPİ FARKLI...

BBL yani Brasilian Butt Lift, implant kullanılmadan kişinin kendi yağlarının değerlendirilerek popo bölgesinin hacminin artmasını, şeklinin daha düzenli ve yuvarlak hale gelmesini amaçlayan cerrahi bir işlemdir. Bu işlem esnasında özellikle karın, sırt ve yanlardan yağ toplanır ve bu yağ popo bölgesine enjekte edilir.

Skinny BBL teknik olarak klasik BBL ameliyatının aynısıdır. Ancak Skinny BBL'de hasta vücut prototipi tamamen farklıdır. Vücut kitle indeksi daha düşük olan, özellikle simit ve karın bölgesindeki inatçı yağlarından kurtulamayan kişiler için daha uygun bir yöntemdir. Kişinin fazlalık yağları öncelikle liposuction ile alınır ve bu yağlar kalçaya enjekte edilir. Burada amaç popoya çok fazla hacim vermek yerine onu şekillendirip daha yuvarlak bir görüntü kazandırmak ve bir miktar yukarı kaldırmaktır.

KESİNLİKLE KAS İÇİNE YAĞ ENJEKTE EDİLMEMELİDİR!

Dünyada özellikle Kim Kardashian gibi popüler kişilerin de etkisiyle ABD İngiltere ve Güney Amerika ülkelerinde çok ince bel,çok büyük basen ve popo isteği yaygınlaşmış durumda. Klasik BBL işleminde kişilerin çok büyük popo arzusu olması sebebi ile hastalara bazen ameliyat öncesi kilo alması dahi önerilir ve toplanan yüksek miktardaki yağlar popoya enjekte edilir. Ancak unutulmamalıdır ki deri ve deri altı dokunun yağ alma kapasitesi sınırlıdır. Kişinin isteğini karşılayabilmek adına bazen popo kası içerisine dahi yağ enjekte etmekte ve bu da ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu konuda çok dikkatli olunmalıdır.

ULTRASON EŞLİĞİNDE YAĞ ENJEKSİYONU GÜVENLİ BİR YÖNTEMDİR

Popoya yağ enjeksiyonu, yağın deri ve kas tabakası arasına enjekte edilmesi durumunda güvenilir bir işlemdir. Eğer yağ, kas içerisine enjekte edilirse, kas dokusu içerisindeki geniş damarları delip kan dolaşımına karışarak akciğer damarlarını tıkayabilir ve bu da ölümle dahi sonuçlanabilir. Özellikle zayıf kişilerde popo kası ve deri arası mesafe oldukça dar olabilir. Bu sebeple Skinny BBL ameliyatının yağ enjeksiyonu safhasına geçildiğinde tablet ile bağlantılı portatif ultrason sistemi kullanarak yağ dokusunu hangi bölgeye enjekte ettiğimizi gözümüzle görüp operasyona bu şartlarda devam etmek gerekir. Böylece kas içi enjeksiyon ihtimali sıfıra indirilebilir.

YAN ETKİSİZ VE DAHA KALICI BİR YÖNTEM

Skinny BBL'de yağ dokusu ile popo şekillendirmenin en önemli avantajları, verilen yağın hastanın kendi dokusu olması ve bu nedenle herhangi bir yan etkiye ve alerjik reaksiyona sebep olmamasıdır. Aynı zamanda kalıcı bir sonuç oluşur. Skinny BBL, çok kilolu olmayan, bölgesel inatçı yağlanmalarında kurtulmak isteyen, aynı zamanda da popo bölgesinde yuvarlak ve sıkı bir görüntü arzulayan kişiler için uygun bir cerrahi tekniktir. Her mevsim yapılabilen bir işlem olması kişinin kendi talebine uygun bir dönem seçmesi açısından avantajlıdır.

YAĞ HÜCRELERİ ÖMÜR BOYU KALIR...

Ameliyattan sonra ilk iki hafta biraz hassas bir dönemdir. Verilen yağ dokusunun, popoda sağkalımı o bölgede oluşacak yeni damarlanmaya bağlıdır. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün verilen yağlar, komşuluğundaki dokulardan yardım alarak beslenirken, zaman geçtikçe yağ dokusu içerisine doğru yeni damar yapımı gerçekleşir ve böylece yağlar canlılığını korumuş olur. Bu kritik süreçte popo üzerine basınç uygulandığında bu damarlar oluşamayacak ve verilen yağın büyük miktarı vücut tarafından emilecektir. Bu sebeple ilk iki hafta özellikle yüzüstü uyumayı öneriyoruz. Ayrıca hastalarımızdan ilk dört haftalık süreçte bu işlem için özel üretilen ve basıncı uyluk bölgesine dağıtan oturma yastıkları üzerine oturmalarını talep ediyoruz. Yine de popoya verilen yağ dokusunun bir kısmı sağkalım sağlayamaz ve vücut tarafından emilir. Sağkalım sağlayan yağ hücreleri ise ömür boyu o bölgede kalır ve amaçlanan değişime yardımcı olur.