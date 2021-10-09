Kendi kendine zayıfladı… Bağırsakları tıkanan genç kız canından oluyordu…

İstanbul’da 17 yaşındaki Nazlıcan Cebeci, kendi kendine zayıflama kararı verdi. Bilinçsizce yaptığı diyetle 60 kilodan 38 kiloya kadar zayıfladı… 12 parmak bağırsağı tıkanan Süperior mezenterik arter sendromuna yakalanan genç kız ölümden döndü.

CNN Türk Muhabiri Burçak Bozkuş’un özel haberine göre, pandemi günlerinde evde fazla vakit geçiren Nazlıcan Cebeci, zayıflama kararı aldı…

BİLİNÇSİZ ZAYIFLAMA İLE HAYATINDAN OLUYORDU

Nazlıcan Cebesi, bilinçsiz bir şekilde yaptığı diyetle kısa sürede 60 kilodan 38 kiloya kadar zayıfladı… Ancak sağlığını kaybetmeye başladı…

Nazlıcan Cebesi, “bir diyetisyene gitmedim yani. verdikçe vermeye başladım. önüne geçemedim..sonra 40 kilolara düşünce anneme dedim ki anne ben artık kilo vermek istemiyorum... En son 38'e düştüm sonra hastalığım çıktı ağustos ayında. Kusmaya başladım.

SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER SENTROMUNA YAKALANDI

Hemen doktora giden genç kızın midenin çıkısında 12 parmak bağırsağında bir tıkanıklık olduğu tespit edildi… Süperior mezenterik arter sendromu görüldü. Sindirim sistemi çalışmadığı zaman ölüme neden olabiliyor…