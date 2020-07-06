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Kendi haberini yaptı: Doğum kilolarını veremedi, selülitleri dikkat çekti

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 17:59

Kısa bir süre önce ikinci bebeği Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, henüz doğum kilolarından kurtulamadı. Ama yeni görüntüsüyle barışık olduğunu ifade etmek için de ilginç bir Instagram paylaşımı yaptı.


37 yaşındaki Korel, yeşil bikinisiyle çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.  Korel, paylaşımında fotoğraflarıyla birlikte şu satırlara yer verdi:
 
"Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı.
 
Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar.
 
Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.
 
Sizleri yormak istemedim… İyi yazlar olsun"
 

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