10 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 0.39 EURO 10,2990 -0.17
USD 8,6550 -0.43 ALTIN 503,330 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kendi fotoğrafını paylaşan Dua Lipa’ya mahkeme şoku

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 17:38

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, magazincilerin çektiği fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştığı için mahkemelik oldu. Lipa, telif hakları nedeniyle yüklü miktarda ceza ödeyebilir.


Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabında paparazinin kendisini çektiği fotoğrafı paylaşması nedeniyle mahkemelik oldu. Independent'ın haberine göre 6 Temmuz'da Integral Images, telif hakkı ihlaliyle suçladığı Lipa'ya dava açtı. 
 
Integral Images dava dosyasına Lipa'nın fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini izinsiz paylaştığını yazdı. Söz konusu fotoğrafta şarkıcı havaalanından büyük bir şapkayla ayrılıyor. 
 
Şirket 25 yaşındaki şarkıcının sosyal medya hesabını pazarlama aracı olarak kullandığını iddia etti. Dava dilekçesinde, "Hesap, bağlantı ve/veya reklam aracılığıyla Davalı'nın içeriğini tüketmeye ve satın almaya yönlendirilen takipçileri artıracak şekilde kâr kaynağı olarak kullanılmaktadır ve Davalı bu faaliyetlerden kâr elde etmektedir" ifadeleri yer aldı. 
 
Integral Images; 150 bin dolarlık (yaklaşık 1,3 milyon TL) tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını ve şarkıcının gelecekte telif hakkını ihlal eden eylemlerini engelleyecek bir karar çıkarılmasını talep ediyor. 

ETİKETLER

Dua Lipa Instagram dava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.