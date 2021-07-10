Kendi fotoğrafını paylaşan Dua Lipa’ya mahkeme şoku

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabında paparazinin kendisini çektiği fotoğrafı paylaşması nedeniyle mahkemelik oldu. Independent'ın haberine göre 6 Temmuz 'da Integral Images, telif hakkı ihlaliyle suçladığı Lipa'ya dava açtı.

Integral Images dava dosyasına Lipa'nın fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini izinsiz paylaştığını yazdı. Söz konusu fotoğrafta şarkıcı havaalanından büyük bir şapkayla ayrılıyor.

Şirket 25 yaşındaki şarkıcının sosyal medya hesabını pazarlama aracı olarak kullandığını iddia etti. Dava dilekçesinde, "Hesap, bağlantı ve/veya reklam aracılığıyla Davalı'nın içeriğini tüketmeye ve satın almaya yönlendirilen takipçileri artıracak şekilde kâr kaynağı olarak kullanılmaktadır ve Davalı bu faaliyetlerden kâr elde etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Integral Images; 150 bin dolarlık (yaklaşık 1,3 milyon TL) tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını ve şarkıcının gelecekte telif hakkını ihlal eden eylemlerini engelleyecek bir karar çıkarılmasını talep ediyor.