23 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.43 EURO 10,3250 2.08
USD 8,7710 1.38 ALTIN 493,660 0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kendi bile inanamadı! Satın aldığı minibüsü temizlerken buldu

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 19:02 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 19:02

Amasya'nın Suluova ilçesinde okul servis şoförlüğü yapan Ahmet Kılıç, yeni aldığı aracında bulduğu altın bileziği sahibine gönderdi.


Evli ve 2 çocuk babası Kılıç, Kocaeli'den ikinci el satın aldığı  minibüsün temizliğini yaparken bir paket buldu.
 
Kağıda sarılı paketin içinde altın bilezik olduğunu fark eden Kılıç,  bileziğin gerçek olup olmadığını anlamak için bir kuyumcu arkadaşına gösterdi.
 
Arkadaşının bileziğin gerçek ve yaklaşık 16 bin lira değerinde  olduğunu söylemesini üzerine Kılıç, aracın eski sahibine ulaştı.
 
Kılıç, aracın eski sahibine ait olduğunu öğrendiği bileziği kendisine  gönderdi.
 
AA muhabirine, bileziği sahibine ulaştırmada bir an olsun tereddüt  etmediğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:
 
"Bileziğin orada olmasının sebebi, salgından dolayı servis şoförleri  biraz sıkıntı çektiği için eşinden bozdurmak için bileziği alıyor. Birkaç gün  sonra da koronavirüs hastalığına yakalanıyor ve vefat ediyor. Tabii bu olaylardan  eşinin haberi yok. Eşi, bileziği bozdurduğunu zannediyor. Böyle bir şeyi de  arabada saklayacağı hiç aklına gelmiyor. Kendisi de vefat ettiği için arabada  kalıyor. Arabayı da sattılar, kullanacak kimse olmadığı için bize nasip oldu.  Arabayı temizlerken emaneti bulduk. Allah'a şükürler olsun ki sahibine  ulaştırdık."
 

ETİKETLER

Amasya okul servis altın bilezik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.