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Kenan Işık'tan güzel haber geldi!
Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan güzel haber geldi. Beril Işık, eşinin tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyurdu. İşte Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar...
'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi.