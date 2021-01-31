Kenan İmirzalıoğu hayranlarının jestine yanıt verdi

2016 YILINDA EVLENDİLER

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’ı kucaklarına almıştı. Kenan İmirzalıoğlu “Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi” açıklamasını yapmıştı.

"ANNELERE SAYGIM ARTTI"

46 yaşındaki oyuncu, 2016’da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söylemişti: “Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı.”

Umut Ünver/Milliyet