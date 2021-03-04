04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.537 0.37 EURO 8,9450 -0.46
USD 7,4190 -0.35 ALTIN 409,440 -0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğu bıraktı mı?

04 Mart 2021 Perşembe - 16:08 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 16:10

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Cihangir’de bir arkadaşının plak dükkanına girerken görüntülendi.


Plak almaya geldiğini söyleyen oyuncu, “Kurtlar Vadisi Kaos” dizisinde rol alacağı haberleri için şöyle dedi: “Ben de gazetelerde okudum. Öyle bir teklif olmadı. Ama oyunculuğu bırakmadım, gelen teklifleri değerlendiriyorum.”
 
SOSYAL MEDYAYI SEVMİYORUM
 
Sosyal medyadan uzak duran Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal’la kızları Lalin için sosyal medya hesabı açıp açmayacakları sorusuna da şu yanıtı verdi: “Annesiyle beraber karar veririz ona ama daha çok ufak. Kendisi kullanabilene kadar açma taraftarı değilim. Ben sosyal medyayı pek sevmiyorum, o sebeple kullanmıyorum.”
 
 
Kenan İmirzalıoğlu, uzun aradan sonra mekanların açıldığı ilk gün bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.
 
Deniz Boy/Hürriyet
 

ETİKETLER

kenan imirzalıoğlu oyunculuk cihangir
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.