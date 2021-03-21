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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner cevabı!
Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus’taki bir mekana girerken görüntülendi. Çeşme'deki 700 bin TL’lik ev kirasını fazla bulduğu için rotayı Bodrum’a döndürdüğü iddiaları hakkında konuşan oyuncu, sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' ile ilgili soruyu da yanıtladı.
Ulus'ta görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, tarih merakından dolayı öğretmen tuttuğu iddialarına, "Yok tutmadım da, niyetimiz var. Biraz daha derinlemesine öğrenelim diye. Bir muhabbet arasında konuşulmuştu baya ciddiye döndü. Haber olacak bir durumu yok yani. Sadece tarih merakımdan o kadar" dedi.