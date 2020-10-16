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Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı!

Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı! Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşi Sinem Kobal'a 150 bin TL’ye saat sipariş eden Kenan İmirzalıoğlu, bonkör çıktı.
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