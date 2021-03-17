Kenan İmirzalıoğlu 'eğitimin yaşı yok' dedi harekete geçti!

Sinem Kobal ile Mayıs 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. 46 yaşındaki taze baba Kenan İmirzalıoğlu, "eğitimin yaşı yok" dedi ve kolları sıvadı.İmirzalıoğlu, tarih dersleri almaya karar verdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile Mayıs 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu , Ekim ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. 46 yaşındaki taze baba Kenan İmirzalıoğlu, "eğitimin yaşı yok" dedi ve kolları sıvadı.

Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor.İmirzalıoğlu'nun şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istediği iddia edildi.

ÖĞRENCİ OLMAYI SEVİYOR

Hürriyet'in haberine göre 46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"i sunuyor.Genel kültürüyle göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış.

Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor.Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.

Öte yandan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.Sanat dünyasının örnek ikilisi olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, her hareketleriyle ve açıklamalarıyla adlarından söz ettiriyor.