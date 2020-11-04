Kenan Ece, Sadakatsiz'de!

Kanal D’nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Sadakatsiz” dizisine sürpriz bir isim katıldı. Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu.

Başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör karakterine hayat verecek olan Kenan Ece, Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak. Ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.