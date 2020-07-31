Kenan Doğulu’ya büyük şok! Araç plakası...

Şarkıcının 26 Haziran’da Yenikapı’da gerçekleştirdiği konserine geldiği, yaklaşık değeri 1 milyon TL olan 1962 model Cadillac aracının plakasının, 2019 model Porsche marka başka bir otomobil üzerine tescilli olduğu ortaya çıktı.

Sanatçı, Yenikapı’daki konserini YouTube kanalında paylaştığı görüntülerde, “Sahneye kendi arabamla geleceğim” demişti. Doğulu’nun Cadillac aracının plakası, önceki akşam Yeniköy’de başka bir lüks araçta görüldü. Aynı plakanın Aralık 2019’da bir petrol şirketi adına, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Porsche marka araç üzerine tescillendiği öğrenildi. Sanatçının konuyla alakalı söyleyecekleri, merak konusu oldu.

Araç sahiplerini ne gibi cezalar bekliyor?

Sahte plaka uygulaması Türk mevzuatında şu şekilde cezalandırılıyor:

1- Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL idari para cezası verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.

2- Türk Ceza Kanunu Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Milliyet/Emrah Akçaay