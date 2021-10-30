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Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat sahneye çıktı! Görüntüler olay yarattı
Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98'inci yılı şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Volkswagen Arena’da düzenlediği kutlamada sahne aldı. Sanatçının eşi Beren Saat, 'Aşk İle Yap' şarkısı sırasında sahneye çıkıp, Kenan Doğulu ile dans etti. Bu görüntüler sosyal medyada olay oldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu, Kenan Doğulu konseriyle eşsiz anlara dönüştü. Sanatçı, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı.