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Kenan Doğulu'nun panik anları... Telefonu düşürdü

13 Eylül 2020 Pazar - 11:03 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 11:06

Nişantaşı’nda görüntülenen Kenan Doğulu'yu, muhabirlerle konuşurken eşi Beren Saat aradı. Doğulu telefonu açmaya çalışırken düşürdü.


Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat’in evliliği üzerindeki kara bulutlar geçen yıl sonunda dağılmış, mutluluğu tekrar yakalamışlardı. Çeşme tatili yapan çift, İstanbul’a döndü. Kenan Doğulu önceki gün Nişantaşı’ndaki bir tıp merkezinden çıkarken görüntülendi. “Check up yaptırdım. Rutin kontroller. Korkmayın, corona virüs ile ilgili değil” dedi.
 
'Beren sette, sonuçları merak etti'
 
Muhabirlerle konuşurken eşi Beren Saat arayınca, telefonu açmaya çalışırken düşürdü. Yerden alıp sağlam olduğunu görünce rahatladı. Doğulu “Beren, sette. Sonuçları merak etti. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim” dedi. (Posta)

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