Kenan Doğulu'dan romantik mesaj: Canım sevgilim

"HAYAT ARKADAŞIM, STÜDYO ARKADAŞIM..."

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile dokuzuncu tanışma yıl do¨nu¨mu¨nu¨ paylaştığı fotoğraflar ve şu notla kutladı:

"Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gu¨n hediye etmişti bize kutlamak için.Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan’la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut’un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları so¨yleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy!"

“CANIM SEVGİLİM SENİ SEVİYORUM”

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in paylaşımına 'Canım sevgilim seni seviyorum' notunu düştü.