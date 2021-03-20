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Kenan Doğulu'dan dikkat çeken açıklama! 'Fiyaskoyla bitti'
Kenan Doğulu ile Beren Saat, Dolapdere'de bir sergide görüntülendi. Sergi çıkışı konuşan ikiliden Doğulu, yıllar önce kendi şarkısıyla aynı adı taşıyan 'Hiç Bana Sordun Mu' dizisinden sonra oyunculuğu düşünmediğini söyledi.
Kenan Doğulu ile Beren Saat, Refik Anadol'un Dolapdere Pilevneli'deki sergisine katılarak hem sergiyi gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti. Doğulu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.