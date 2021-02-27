Kenan Çarpışantürk öldü mü? Off road şampiyonu Kenan Çarpışantürk Gökçeada’da batan teknedeydi!

Kenan Çarpışantürk öldü mü? Çanakkale Gökçeada'da tekne ile balık tutmak için denize açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün teknesi alabora oldu. Tekne faciasında Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kayboldu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber teknenin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı. Çarpışantürk dün akşam beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balıkavlamak için denize açıldı. Ancak tekne saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu.

Öte yandan, olaydan kısa süre sonra cansız bedenine ulaşılan Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.