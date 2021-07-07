Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı. Ataması yapılan isimlerden biri de Kenan Aydoğan oldu. Peki, Kenan Aydoğan kimdir? Yeni Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kaç yaşında, nereli, evli mi?

KENAN AYDOĞAN KİMDİR?

1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde tamamladıktan sonra, Polis Kolejini 1981'de, Polis Akadem?isini ise 1985 yılında bitirdi.?

1985 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Mardin, Hollanda (Misyon Koruma), Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum'da görev yaptı.

2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2008-2016 yılları arasında Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında, Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmalarda görev aldı.

26.10.2016 tarihinde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı görevini yürütmekteyken, 19.08.2017 tarihli kararname ile Sivas İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Sayın Emniyet Müdürümüz evli ve 2 çocuk babasıdır.