Kemerköy termik santrali kimin, santraldeki yangın söndü mü? Milas Kemerköy termik santrali ne zaman yapıldı?

Kemerköy termik santrali söndü mü? Milas'ta günlerdir devam eden yangın dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve 11 saat süren yangın ancak sabah saatlerinde söndürülmüştü. Termik Santral ve çevresindeki son durum gün ağarınca ortaya çıktı. Paylaşılan videolarda bölgenin yeşilden siyaha döndüğü, söndürme çalışmalarına katılan TOMA'lardan birinin yanarak küle döndüğü hasarın büyüklüğü belli oldu. Peki, Kemerköy termik santrali kimin, Kemerköy termik santrali ne zaman yapıldı?

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında dün gece alevler rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve yangın 11 saat süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde söndürülmüştü. Peki, Kemerköy termik santrali kimin, Milas Kemerköy termik santrali ne zaman yapıldı?

Kemerköy termik santrali yangında son durum!

Türkiye'yi sarsan olay sonrasında güzel haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun vermiş ve Twitter üzerinden yaptığı Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada santraldeki alevlerin etkisini yitirdiğini ve ilk incelemelerde ana ünitede herhangi bir ciddi hasar bulunmadığını kaydetmişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Halen acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir.

Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

TERMİK SANTRAL BÖLGESİ YANGININ ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti. Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA'lar da santral bölgesinde görev almıştı.

Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA'lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. TOMA'yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR GEMİLERLE TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurmuş ve yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verilmişti.

Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesilmiş, sosyal medya üzerinden bölgede yaşananlara dair paylaşılan videolarda durumun vahameti gözler önüne serilmişti. Ayrıca bölgedeki 8 mahalle de risk nedeniyle tahliye edilmişti. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başlamıştı.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALLERİ NE ZAMAN KURULDU, KİMİN?

1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2’sini karşılamaktadır.

Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2'nci üniteler 1994 yılında, 3'üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir. Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat.



Kemerköy Termik Santrali'nde her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir.

Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit Maden İşletmesi’nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralındı.



Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali, ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton. 37 yıldır hizmet veren Kemerköy Termik Santrali'nde 3 bin 500 dolayında personelin çalıştığı öğrenildi.