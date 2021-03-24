24 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 2.64 EURO 9,4550 -0.06
USD 7,9280 -0.15 ALTIN 441,950 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kemer'de denizden bir ceset daha çıktı! Çıplak halde bulundu

DHA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 20:18 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 20:18

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında tamamen çıplak halde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga konuldu.


Kemer ilçe merkezinin açığında bulunan Paris 2 batığı civarından saat 15.00 sularında geçmekte olan yabancı bayraklı teknedekilerin denizde erkek cesedi fark etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gitti. Denizden alınarak marinada bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen ve üzerinde kıyafet bulunmayan ceset, Kemer Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Kontrollerin yapılmasının ardından ceset, gelen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Morgda yapılacak incelemenin ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
 
GEÇEN HAFTA DA CESET BULUNMUŞTU
 
Kemerde geçen hafta da denizde erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cansız bedenin üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olduğu belirlenmişti.
 

ETİKETLER

Antalya Kemer Ceset çıplak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.